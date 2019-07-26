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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Розничные продажи в Японии за июнь;

02:50 мск Продажи новых домов в Австралии за июнь;

10:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

11:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

21:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

N/A мск Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск Цены на импорт в Германии за июль;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль.

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