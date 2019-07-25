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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:45

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 5.75 тыс.

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июля, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 206 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июля, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1676 тыс. против 1689 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1686 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. до 1697.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 июля, выросло на 93.25 тыс. и составило 1.726 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.798 млн человек.

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