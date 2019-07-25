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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 2%

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.8%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования снизился на 2.3% (пересмотрено с (-1.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В мае показатель вырос на 0.5% (пересмотрено с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель повысился на 1%.

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