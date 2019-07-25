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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2019 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 14:45

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Жилкредит"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Жилкредит" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Банк "ВТБ" (ПАО) будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 29 июля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 26 июля 2019 года на сайте АСВ, а также 29 июля 2019 года в газете "Московский Комсомолец".

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