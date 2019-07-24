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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2019 г.Индексы PMI Германии в июле сократились
сегодня 10:33

Индексы PMI Германии в июле сократились

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в июле сократился до 43.1% против 45.0% в июне (пересмотрено с 45.4). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 45.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в июле сократился до 55.4% против 55.8% месяцем ранее (пересмотрено с 55.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.3%.

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