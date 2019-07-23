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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

16:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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