Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

16:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.