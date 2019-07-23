Курс доллара 63.1290   Курс евро 70.6350  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2019 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:03

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.27 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.35 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с июнем прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 2.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в июне составила 285.7 тыс. долл, повысившись на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.93 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.91 млн месяцем ранее и 1.93 млн в июне 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.3 в мае текущего года и июне 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 27 дня в сравнении с 26 в мае текущего года и июне 2018 года. При этом 56% проданных в июне домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

вчера
18:57
Более 3 млрд руб потратят на обустройство военного городка в Чечне
вчера
18:40
Экс-министр Абызов заявил, что следствие на него давит
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 июля
вчера
18:18
Медведев назначил Хасана Лихова заместителем руководителя Росрыболовства
вчера
18:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 1.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:47
Роскачество проверит детскую питьевую воду на фальсификат
вчера
17:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 1.7%
вчера
17:03
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в июле резко снизился
вчера
16:41
Премьерство Джонсона вряд ли принесет улучшение экономических отношений с РФ - эксперт
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»