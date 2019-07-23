Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.27 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.35 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с июнем прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 2.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в июне составила 285.7 тыс. долл, повысившись на 4.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.93 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.91 млн месяцем ранее и 1.93 млн в июне 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.3 в мае текущего года и июне 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в прошлом месяце в среднем составил 27 дня в сравнении с 26 в мае текущего года и июне 2018 года. При этом 56% проданных в июне домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.