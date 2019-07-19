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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2019 г.Квартальная прибыль American Express выросла
вчера 16:47

Квартальная прибыль American Express выросла

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Оператор кредитных карт American Express сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2019 года до 1.76 млрд долл или до 2.07 долл на акцию против 1.62 млрд долл или 1.84 долл на акцию годом ранее.

Выручка увеличилась на 8% до 10.84 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль American Express на уровне 2.03 долл на акцию и доходы в размере 10.83 млрд долл.

Компания также сообщила, что рассчитывает увеличить дивиденды на 10%.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на постмаркете акции American Express подешевели на 1.3%.

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