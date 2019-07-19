Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за июнь;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за май;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

18:05 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

23:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.