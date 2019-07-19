Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июля

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;
07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;
09:00 мск Индекс цен производителей Германии за июнь;
11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за май;
11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за май;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;
18:05 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
23:30 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.