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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2019 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне уменьшилось на 6.1%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне уменьшилось на 6.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1220 тыс. в годовом выражении против 1299 тыс. в мае (пересмотрено с 1294 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1300 тыс.

По сравнению с июнем 2018 года число выданных разрешений сократилось на 6.6%.

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