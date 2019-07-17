Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе сократился на 1.4% и на выходе на 0.1%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне сократился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в мае.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 0.3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне сократился на 0.1% после роста на 0.3% в мае.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 1.6%.