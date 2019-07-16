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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Прибыль и выручка банка J.P. Morgan Chase во II...
вчера 16:33

Прибыль и выручка банка J.P. Morgan Chase во II квартале выросли

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase в етверг сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала 2019 года до 9.65 млрд долл или до 2.82 долл на акцию в сравнении с 8.3 млрд долл или 2.29 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка выросли до 29.56% до 28.38 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 2.5 долл на акцию и доходы в размере 28.83 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подешевели на 1.5%.

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