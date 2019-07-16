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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Объём промышленного производства в США в июне н...
вчера 16:19

Объём промышленного производства в США в июне не изменился

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 1.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 77.9% против 78.1% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с июнем 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.1 п.п.

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