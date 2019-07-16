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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.4%
вчера 15:35

Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.4%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В мае объём розничных продаж увеличился также на 0.4% (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с июнем 2018 года показатель повысился на 3.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.4% после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.1%.

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