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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Заморозку накопительной части пенсии могут прод...
сегодня 10:00

Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Заморозку накопительной части пенсии могут продлить до 2022 года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России. Относительно того, разрабатывается ли проект федерального закона о продлении "моратория" на 2022 год, просим обращаться в Минфин России", - сообщила агентству пресс-служба Минтруда России.

В ведомстве напомнили, что запрет на формирование средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР введен с 2014-го по 2021 год.

"При этом такие страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников, в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий. Решения о введении "моратория" предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России", - добавили в Минтруде.

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