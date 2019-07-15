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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 июля

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск Торговый баланс Италии за май;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за июнь;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за май;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за май;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за май;

15:15 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск Цены на импорт в США за июнь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за май;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за июнь;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за июнь;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за май;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

22:30 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май.

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