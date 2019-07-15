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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2019 г.Квартальная прибыль и выручка Citigroup увеличи...
вчера 15:31

Квартальная прибыль и выручка Citigroup увеличились

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте чистой прибыли по итогам за II квартал 2019 года до 4.8 млрд долл или 1.95 долл на акцию против 4.49 млрд долл или 1.63 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.94 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 2% до 18.76 млрд долл.

Аналитики прогнозировали доход в размере 18.5 млрд долл и прибыль 1.81 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 0.8%.

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