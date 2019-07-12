Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2018 года индекс PPI вырос на 1.6%, замедлив темпы повышения с +1.8% в мае.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2018 года индекс PPI core вырос на 2.3%, что совпало с майским показателем.