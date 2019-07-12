Курс доллара 62.9944   Курс евро 71.0073  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в июне выро...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1%

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае.

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.1%.

По сравнению с июнем 2018 года индекс PPI вырос на 1.6%, замедлив темпы повышения с +1.8% в мае.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.2%.

По сравнению с июнем 2018 года индекс PPI core вырос на 2.3%, что совпало с майским показателем.

Другие новости

сегодня
16:55
Забастовки сотрудников Хитроу могут парализовать аэропорт в период отпусков
сегодня
16:35
РЖД снизили стоимость первого этапа Транссиба-БАМа до 520,5 млрд руб и оценили второй
сегодня
16:08
Профицит внешней торговли РФ в мае сократился на 22%, до $11,8 млрд - ЦБ
сегодня
15:58
Снижение НДС на фрукты и ягоды должно повлиять на цены в магазинах - Медведев
сегодня
15:38
Индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 0.1%
сегодня
15:18
Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала
сегодня
14:29
ЦБ РФ сообщил о снижении достаточности базового капитала банка "Восточный" ниже норматива
сегодня
14:11
Признание вины не уберегло замглавы ПФР от ареста
сегодня
13:55
Неверов: ГД примет проект о снижении НДС на ягодные культуры до конца весенней сессии
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»