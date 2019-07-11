Сергей Новиков назначен временно исполняющим обязанности директора "Росстата"

Сергей Новиков назначен временно исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики". Об этом сообщает пресс-служба организации. Сергею Новикому предстоит обеспечить финансово-экономического оздоровление предприятия, а также сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных, в том числе с использованием больших данных. Важнейшим результатом его деятельности должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра.