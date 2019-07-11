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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2019 г.Сергей Новиков назначен временно исполняющим об...
сегодня 10:34

Сергей Новиков назначен временно исполняющим обязанности директора "Росстата"

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сергей Новиков назначен временно исполняющим обязанности директора ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сергею Новикому предстоит обеспечить финансово-экономического оздоровление предприятия, а также сформировать новые внутренние компетенции в области сбора и обработки данных, в том числе с использованием больших данных. Важнейшим результатом его деятельности должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра.
Евгений Сычев, ранее занимавший пост директора ГМЦ Росстата, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Для справки: Сергей Новиков ранее занимал должность первого заместителя директора ГМЦ Росстата.

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