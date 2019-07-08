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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за май;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за июнь;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

11:00 мск Розничные продажи в Италии за июнь;

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

15:45 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

17:10 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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