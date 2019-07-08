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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 8 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

09:00 мск Торговый баланс Германии за май;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за май;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за май.

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