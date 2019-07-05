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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июля

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за май;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за май;

09:45 мск Торговый баланс Франции за май;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь.

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