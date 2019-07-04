Курс доллара 63.4013   Курс евро 71.5420  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за май;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за май;

09:45 мск Торговый баланс Франции за май;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь.

Другие новости

вчера
20:26
Депутат ГД отозвал проекты о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО
вчера
19:54
ЦБ РФ не исключает в случае проблем санацию банков, значимых для отдельных регионов
вчера
19:14
Нефть продолжает слабо дешеветь на фоне данных о её добыче и запасах в США
вчера
18:46
Шведский суд отклонил ходатайство Литвы об отмене решения в пользу "Газпрома"
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июля
вчера
18:25
Минтрансы Чехии и РФ договорились сохранить масштаб авиасообщения и продолжить переговоры
вчера
17:52
"Грязная" нефть из "Дружбы" не нанесёт вреда трубопроводной системе - "Транснефть"
вчера
17:16
"Автодор" передал следствию все материалы по делу о нарушениях при строительстве ЦКАД
вчера
16:58
Эксперты ожидают роста цен на топливо в РФ в 2019 г только в пределах инфляции
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»