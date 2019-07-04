Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 июля

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за май;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за май;

09:45 мск Торговый баланс Франции за май;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

15:30 мск Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь.