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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июля 2019 г.Марина Настасенко назначена генеральным директо...
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Марина Настасенко назначена генеральным директором компании "Диалог"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 4 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Марина Настасенко назначена генеральным директором компании "Диалог" (входит в экосистему "Сбербанка"). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для справки: Марина является экспертом в области речевых технологий и биометрических систем. У неё за плечами 10-летний опыт развития наукоёмких продуктовых портфелей, в том числе успешный опыт внедрения систем автоматической идентификации по голосу для Министерства безопасности Мексики (AVIS SSP), проекты по голосовой и бимодальной биометрии, успешно реализованные в правоохранительных органах России, Эквадора, Индии, Венгрии, Малайзии, США, Аргентины, Бразилии и других стран. Основатель и сооснователь нескольких компаний в области речевых технологий и голосовой биометрии. Марина Настасенко также проводит исследования и создаёт учебные курсы по методам математической фильтрации и другим прикладным наукам.

Марина окончила математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Имеет учёное звание Doctor of Science.

Напомним, что компания "Диалог" специализируется на создании коммуникационной платформы для корпоративных клиентов и органов государственной власти. В мае 2019 года "Сбербанк" объявил о запуске корпоративного мессенджера "СберЧат", созданного на базе платформы. Основная цель — повышение эффективности и удобства коммуникаций сотрудников "Сбербанка", а также участников его экосистемы.

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