Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 1.1 млн барр.

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 28 июня, снизился на 1.1 млн барр. и составил 468.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.6 млн барр. и составили 230.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.4 млн барр. и составили 126.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.7 млн барр. и составили 52.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.0 млн барр., запасы бензина снизились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.9 млн барр.