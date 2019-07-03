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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 28 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.7 млн барр., запасы бензина сократились на 2.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.0 млн барр., запасы бензина снизились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.9 млн барр.

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