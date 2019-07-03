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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2019 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 14:38

Число объявленных корпоративных увольнений в США в июне выросло на 12.8%

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., число объявленных корпоративных увольнений в США в июне выросло на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 42 тыс.

По сравнению с предыдущим месяцем число корпоративных увольнений в июне снизилось на 28%.

Во II квартале текущего года число объявленных увольнения сократилось на 26% по сравнению с I кварталом. В целом по итогам первого полугодия было объявлено о 331 тыс. увольнений, на 35% больше, чем в январе-июне 2018 года.

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