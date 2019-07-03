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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2019 г."Сбербанк" выделит 39 млрд рублей на обновление...
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"Сбербанк" выделит 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" одобрил выделение кредита ГК "Киевская площадь" сроком на 10 лет на сумму 39 млрд рублей для полного редевелопмента столичного спорткомплекса "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят такие знаковые объекты, как крупнейший в мире ТРЦ "Дубай молл" площадью более 1 млн кв. м и торговый центр "Парагон" на 0.5 млн кв. м в Сингапуре", - говорится в сообщении.

Спортивная составляющая объекта будет включать плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк, зону пляжных видов спорта, полноценный дайвинг-центр, фитнес, универсальные спортивные залы для тенниса и стритбола, сквош, беговой парк, открытый ледовый каток, центр экстремального спорта, гимнастические залы и другие спортивные зоны. В "Олимпийском" сохранится концертный зал, а также появятся научно-познавательный центр для детей и взрослых с планетарием и электронной библиотекой, кинотеатр, кафе и рестораны, торговая зона.

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