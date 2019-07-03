Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;

04:30 мск Торговый баланс Австралии за май;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Торговый баланс Канады за май;

15:30 мск Торговый баланс США за май;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.