Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;
04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;
04:30 мск Торговый баланс Австралии за май;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь;
14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за июнь;
15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июнь;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Торговый баланс Канады за май;
15:30 мск Торговый баланс США за май;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь;
17:00 мск Объём фабричных заказов в США за май;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.