Личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.4%

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в мае выросли также на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в мае расширились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.5%.

Норма сбережений в мае составила 6.1%, как и в апреле (пересмотрено с 6.2%).