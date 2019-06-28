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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2019 г.Личные доходы американских потребителей в мае в...
сегодня 15:36

Личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.4%

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в мае выросли также на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в мае расширились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.5%.

Норма сбережений в мае составила 6.1%, как и в апреле (пересмотрено с 6.2%).

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