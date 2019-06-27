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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 1.1%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 1.1% по сравнению с апрельским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

По сравнению с маем 2018 года индекс снизился на 0.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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