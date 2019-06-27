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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:37

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс.

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июня, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июня, увеличилось на 22 тыс. и составило 1688 тыс. против 1666 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1662 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.5 тыс. до 1686.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 июня, сократилось на 16.3 тыс. и составило 1.55 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.61 млн человек.

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