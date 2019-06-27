TCS Group разместит около 18.3 млн глобальных депозитарных расписок

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

TCS Group ("Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование") разместит около 18.3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение TCS Group.

Каждая расписка будет соответствовать одной акции класса "А", количество размещаемых GDR соответствует примерно 10% акционерного капитала TCS Group. Координатором размещения выступит Morgan Stanley, а Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe выбраны в качестве букраннеров.

"В связи с размещением GDR основной акционер TCS Group Олег Тиньков и сама группа берут на себя обязательства воздержаться от сделок с бумагами компании до конца 2019 года", - говорится в сообщении.