Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в апреле вырос на 2.5% в годовом выражении

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но увеличился на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 2.5%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 2.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в апреле по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В марте индекс вырос на 3.7% в годовом выражении, таким образом, в апреле повышение цен замедлилось.