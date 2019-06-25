Правительство увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" увеличило финансирование на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры в регионах страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением в программу внесены изменения, которыми бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию в субъектах Федерации, в том числе в школах, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности увеличиваются на 725 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в программе увеличены объёмы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области – на 1550 млн рублей, Северо-Кавказском федеральном округе – на 1350 млн рублей, Дальневосточном федеральном округе – на 1050 млн рублей.

Также, по результатам совещания у заместителя председателя правительства Ольги Голодец Минспорту, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос о выделении в 2020–2022 годах ежегодно по 400 млн рублей Российскому футбольному союзу на строительство малых футбольных площадок и подготовку детских футбольных тренеров.