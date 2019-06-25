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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2019 г."Сбербанк" запустил переводы с кредитных карт н...
вчера 10:00

"Сбербанк" запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запускает сервис переводов с кредитных карт.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты "Сбербанка" могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно. Услуга доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн", в мобильном приложении этот функционал появится позднее.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах "Сбербанка" - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.

"Это новый сервис "Сбербанка", который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в "Сбербанк Онлайн" привычным способом по номеру телефона или карты. Новый функционал является результатом наших стремлений по расширению возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы со счёта на счёт, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах посредством перевода в "Сбербанк Онлайн", - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент "Сбербанка"

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