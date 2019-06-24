Курс доллара 62.5229   Курс евро 71.2323  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за май;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за апрель;

15:45 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за апрель;

17:00 мск Продажи новых домов в США за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/А мск Заседание ОПЕК.

Другие новости

вчера
10:20
Правительство увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры
вчера
10:10
Акционеры переизбрали президента Nissan и согласились с учреждением трех новых комитетов
вчера
10:00
"Сбербанк" запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
вчера
09:58
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые в веб-версии "Сбербанк Онлайн"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июня
вчера
09:05
Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо - СМИ
вчера
03:34
Главы делегаций по торговым переговорам США и КНР провели телефонный разговор
24.06.2019
22:18
Авиакомпания Smartavia отменит рейсы в Грузию с 8 июля по указу президента РФ
24.06.2019
20:58
Ограничения в торговле стран G20 продолжают оставаться на рекордном уровне - ВТО
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»