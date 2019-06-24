Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за май;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за май;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за апрель;

15:45 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:00 мск Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск Индекс цен на дома в США за апрель;

17:00 мск Продажи новых домов в США за май;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/А мск Заседание ОПЕК.