Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае выросли на 2.5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае выросли на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.34 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.29 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с маем прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в мае составила 277.7 тыс. долл, повысившись на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.92 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.83 млн месяцем ранее и 1.87 млн в мае 2018 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 в апреле и 4.2 в мае 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в мае в среднем составил 26 дня в сравнении с 24 в апреле и 26 годом ранее. При этом 53% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.