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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

14:00 мск Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за апрель;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

17:00 мск Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за май;

19:00 мск Результаты стресс-тестов ведущих банков США;

19:00 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.

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