Курс доллара 63.9794   Курс евро 71.6377  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:02

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае не изменился

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

Другие новости

сегодня
17:02
Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае не изменился
сегодня
17:01
Нужно завершить налоговые правки, а не продлевать соглашения по ценам топлива - Алекперов
сегодня
17:00
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЗ СДЕЛКИ ОПЕК+ ПРИВЕЛА БЫ К РОСТУ ЦЕН НА НЕФТЬ ВЫШЕ $200 ЗА БАРРЕЛЬ, СЧИТАЕТ ГЛАВА ЛУКОЙЛА
сегодня
16:55
Решать проблему обманутых дольщиков должны и федеральные власти, и регионы - Путин
сегодня
16:47
Сбербанк назвал сети 5G риском для кибербезопасности
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»