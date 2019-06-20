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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:42

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июня, сократилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июня, уменьшилось на 37 тыс. и составило 1662 тыс. против 1699 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1695 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.25 тыс. до 1679.0 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 июня, увеличилось на 16.9 тыс. и составило 1.56 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.59 млн человек.

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