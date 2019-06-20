Дефицит платёжного баланса США в I квартале сократился на 9.4%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2019 года сократился на 9.4% до 130.4 млрд долл в сравнении с дефицитом в 143.9 млрд долл в IV квартале 2018 года (пересмотрено с (-134.4) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2019 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 125.0 млрд долл.

В I квартале дефицит платёжного баланса США составил 2.5% ВВП в сравнении с 2.8% в предыдущем квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.