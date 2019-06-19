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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 3.1 млн барр.

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 июня, снизился на 3.1 млн барр. и составил 482.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 1.7 млн барр. и составили 233.2 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.6 млн барр. и составили 127.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.7 млн барр. и составили 53.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.812 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.458 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.05 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.519 млн барр.

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