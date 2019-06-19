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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июня 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 19 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.812 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.458 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.05 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.519 млн барр.

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