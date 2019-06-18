Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Платёжный баланс Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за май;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за май;

11:00 мск Торговый баланс Италии за апрель;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за апрель;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за май;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за май;

16:00 мск Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск Пресс-конференция председателя ФРС США.