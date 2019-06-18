Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае увеличилось на 0.3%

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае увеличилось на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1294 тыс. в годовом выражении против 1290 тыс. в апреле (пересмотрено с 1296 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1300 тыс.

По сравнению с маем 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 0.5%.