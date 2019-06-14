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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2019 г.Объём промышленного производства в США в мае вы...
вчера 16:29

Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.4%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в апреле (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.2%.

По сравнению с маем 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 2.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 78.1% против 77.9% месяцем ранее.

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с маем 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.1 п.п.

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