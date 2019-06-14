Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.
В апреле объём розничных продаж увеличился на 0.3% (пересмотрено с (-0.2%).
По сравнению с маем 2018 года показатель повысился на 3.2%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.5% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).
Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.