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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июня 2019 г.Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.5%
вчера 15:33

Объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.5%

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.

В апреле объём розничных продаж увеличился на 0.3% (пересмотрено с (-0.2%).

По сравнению с маем 2018 года показатель повысился на 3.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в мае вырос на 0.5% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

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