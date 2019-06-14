Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 июня

Москва, 14 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за май;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за май;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за май;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за апрель, финальный отчет;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за май, финал;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск Розничные продажи в США за май;

15:55 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за май;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за май;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за апрель;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за апрель;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

N/A мск Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.